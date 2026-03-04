Valdilana, si amplia la rete di videosorveglianza: nuove telecamere in arrivo entro l'estate

“Il sistema di videosorveglianza sarà implementato in tutto il comune di Valdilana”. A parlare l'assessore alla Polizia Locale Pradeep Ferla, che annuncia la posa di nuove telecamere.

L'iniziativa nasce dal progetto condiviso con la delegazione di Ponzone dell'Unione Industriale Biellese, già avviato nel 2016 nell'allora comune di Trivero, che ha l'obiettivo di rafforzare il sistema di sicurezza sul territorio attraverso un significativo potenziamento della rete di sorveglianza. Il piano prosegue ancora oggi con nuovi interventi mirati a migliorare il controllo dei varchi di accesso e uscita delle principali arterie stradali unita alla prevenzione dei reati.

Attualmente il Comune dispone di 24 telecamere attive, distribuite su tutto il territorio. Tra queste figurano alcune con sistema di lettura targhe (OCR), in grado di verificare in tempo reale la copertura assicurativa e la revisione dei veicoli in transito, oltre ai noti targa system. A queste se ne aggiungeranno di ulteriori, entro il mese di agosto: è prevista, infatti, l’installazione di 5 nuovi dispositivi nelle zone di Valle Mosso, Mosso e Ponzone.

“L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: da un lato rafforzare il controllo del territorio, dall’altro incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini – sottolinea Ferla - Sebbene il livello di criminalità locale resti piuttosto basso, il potenziamento dei sistemi di monitoraggio rappresenta un importante deterrente contro eventuali attività illecite. Da qui un sentito ringraziamento alla delegazione di Ponzone dell'UIB: la fattiva collaborazione continuerà anche in futuro, confermando la volontà di investire in soluzioni innovative per garantire sicurezza, prevenzione e benessere alla comunità”.