Spazzamento meccanizzato, a Valdilana approvato il calendario 2026

Il comune di Valdilana, in collaborazione con SEAB, ha definito il calendario 2026 dello spazzamento meccanizzato. “Sono previsti 8 passaggi complessivi, uno in più rispetto al 2025, per migliorare ulteriormente pulizia e decoro urbano nelle zone di Valle Mosso, Campore, Falcero, Mosso, Crocemosso, Ponzone, Soprana, Baltigati, Cerruti, Vioglio, Lanvario, Trivero Alto e Ronco – spiegano dall'amministrazione comunale sui propri canali social - Gli interventi si svolgeranno da marzo a dicembre secondo un calendario che sarà pubblicato a breve sui canali ufficiali del Comune e sul sito web. Orari e eventuali divieti di sosta temporanei saranno segnalati nelle aree interessate. Confidiamo nella collaborazione di tutti per mantenere il nostro territorio sempre più ordinato e curato”.