Pollici in alto per la Fagiolata Alpina di Brusnengo e Curino

Una bella iniziativa a Brusnengo per mantenere in vita la tradizione. Stiamo parlando della Fagiolata Alpina, andata in scena domenica 1° marzo nei locali della sede del gruppo. Alla consueta distribuzione è poi seguito il pranzo di comunità.

Un'ottima occasione per trascorrere momenti sereni con le penne nere di Brusnengo e Curino, come da loro riportato sui propri canali social: “Un evento oramai pluritrentennale. Come sempre abbiamo fatto del nostro meglio consapevoli che la perfezione è impossibile. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato perché per mantenere vive le tradizioni serve l'aiuto di tutti”.