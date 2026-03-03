Bocce, a Piatto il 3° Memorial "Franco Caucino”

A Piatto si è giocato il 3° Memorial "Franco Caucino”, con 13 coppie nazionali in gara. Ha vinto il Piatto Sport con Daniele Grosso e Massimo Cardano che, in finale, ha superato la Pozzo Strada Torino con Simone Faustini, Luigino Marengo. Terzo posto per Crc Gaglianico con Gabriele Graziano, Edoardo Graziano e San Bernardo Ivrea con Andrea Mellerio, Stefano Mellerio. Ha arbitrato Massimo Vergano.
