Bocce, a Piatto il 3° Memorial "Franco Caucino”

A Piatto si è giocato il 3° Memorial "Franco Caucino”, con 13 coppie nazionali in gara. Ha vinto il Piatto Sport con Daniele Grosso e Massimo Cardano che, in finale, ha superato la Pozzo Strada Torino con Simone Faustini, Luigino Marengo. Terzo posto per Crc Gaglianico con Gabriele Graziano, Edoardo Graziano e San Bernardo Ivrea con Andrea Mellerio, Stefano Mellerio. Ha arbitrato Massimo Vergano.