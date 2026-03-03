 / Valli Mosso e Sessera

Bioglio, è arrivato il commissario di liquidazione: parte il piano di risanamento finanziario

Ora, entro 10 giorni, verrà pubblicato l'apposito provvedimento rivolto a tutti i creditori per l'invio delle loro richieste: la relativa documentazione dovrà pervenire agli uffici comunali entro 60 giorni.

Come anticipato nei mesi scorsi, il nuovo anno è coinciso con l'arrivo a Bioglio dell'Organo Straordinario di Liquidazione che si affiancherà all'amministrazione dopo che, il 3 dicembre 2025, era stata approvata all'unanimità la delibera che riconosceva il dissesto finanziario del Comune. Una misura resa necessaria dopo la bocciatura della Corte dei Conti che, lo scorso mese di novembre, aveva negato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ora, il decreto di nomina è arrivato nei giorni scorsi, con la cerimonia di insediamento del nuovo commissario straordinario di liquidazione, avvenuta nella giornata di ieri, 2 marzo. La nuova figura gestirà il risanamento finanziario accertando i debiti e ripianando le passività pregresse.

“È stata indicata la persona del dottor Gianfranco Basile, dirigente, in servizio nella Prefettura di Biella – dichiara il sindaco Lucia Acconci – Una persona competente ed estremamente preparata che ho avuto modo di conoscere in un paio di occasioni. La giornata di lunedì è stata utile per delineare con precisione il quadro di lavoro e capire quali passi compiere nel prossimo futuro”.

Inoltre, entro 10 giorni, verrà pubblicato l'apposito provvedimento rivolto a tutti i creditori per l'invio delle loro richieste. La relativa documentazione dovrà pervenire agli uffici comunali entro 60 giorni.

Infine, una nuova scadenza attende il Comune. “Occorre anche presentare il bilancio stabilmente equilibrato entro 3 mesi – sottolinea il sindaco Acconci – per scongiurare il rischio dello scioglimento dell'ente. Da settimane, il personale della contabilità sta elaborando il documento ma non dovrebbero sorgere problemi. Ora, infatti, il bilancio è pienamente salvaguardato”.

