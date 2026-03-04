Andorno Micca, un mese di emozioni e spirito di comunità alla Casa del Sorriso

Febbraio è stato un mese ricco di eventi e di incontri nella struttura per anziani di Andorno Micca. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di vivere divertenti momenti di socializzazione grazie alle numerose attività organizzate.

Nel corso del mese, in 2 occasioni, gruppi di ospiti, accompagnati dall’animatrice e dai volontari della casa si sono recati al mercato locale per fare acquisti e per concedersi un caffè al bar del paese. Queste uscite sono state molto apprezzate ed hanno regalato più di un sorriso sui visi dei partecipanti che si sono sentiti più vicini e partecipi alla vita della comunità andornese, rafforzando il loro senso di appartenenza cittadino.

Tuttavia, non ci si è fermati qui! Su desiderio degli ospiti stessi, venerdì 6 febbraio è stata organizzata una pizzata presso la struttura. I residenti hanno pranzato con una buonissima pizza, presa da asporto in pizzeria e gustata tutti insieme. E’ stato un apprezzato momento di piacere e di relax.

Un pomeriggio particolarmente speciale è stato invece l’incontro con i bambini della scuola primaria di Tavigliano che hanno fatto visita alla struttura nella giornata di giovedì 12 febbraio per un’esperienza tutta nuova: ospiti e bambini insieme in un laboratorio manuale di carnevale; sono stati realizzati simpatici cappellini a tema, unici e divertenti. È stato sicuramente un pomeriggio di allegria e condivisione che resterà impresso a lungo nella memoria di tutti.

Per finire in bellezza, sabato 28 febbraio si sono festeggiati i compleanni del mese tutti in maschera. La festa è stata accompagnata dalla musica di Primo Grecchi che, con il suo vasto e ritmato repertorio musicale, ha fatto scatenare tutti i presenti in balli e vigorosi applausi di gradimento. Durante il pomeriggio si è avuto l’onore di avere quattro rappresentanti della nuova Pro Loco di Andorno Micca che si sono uniti alla festa contribuendo a renderla ancora più autentica e vivace, dimostrando il loro impegno per la comunità andornese ed interesse per il benessere degli ospiti.

“Siamo grati a tutti coloro che hanno collaborato a rendere questo mese così speciale: i volontari, i bambini della scuola primaria di Tavigliano, la nuova Pro Loco di Andorno Micca e a tutti coloro che hanno reso possibile queste belle iniziative” dichiarano dalla struttura.