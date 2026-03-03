Casapinta, riapre il cinema con due serate dedicate a natura e territorio

Casapinta si prepara a riaprire il suo cinema con una programmazione speciale che celebra la natura e il territorio attraverso due opere cinematografiche significative: “Onde di Terra” e “Ritorno al Nord”.

Il programma delle proiezioni prenderà avvio il prossimo 11 marzo con “Onde di Terra" di Andrea Icardi. Il film è ambientato nelle Langhe del 1973 e offre uno sguardo profondo sulle tradizioni locali, il legame tra uomo e terra, il confronto culturale, esplorando, attraverso la storia di un matrimonio combinato, il fenomeno dei “bacialé”, i mediatori matrimoniali che univano contadini piemontesi a donne del Sud.

Prodotto da SISCOM SpA, su iniziativa del Presidente Renato Sevega, "Onde di Terra" è un omaggio alla cultura e al territorio piemontesi, e ha già ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui il Premio Confindustria per la cultura d'impresa, ed è stato presentato con successo in festival come il Pavese Festival 2024 e l'Anima Festival di Cervere. La serata sarà arricchita dalla presenza in sala di Enrico Sabena, autore delle musiche.

Il secondo appuntamento è previsto per il 29 aprile, con il docufilm "Ritorno al Nord". Realizzato da OverAlp, narra l'emozionante spedizione compiuta nelle estati del 2021 e 2022 a bordo della Quicksilver, barca ufficiale della spedizione, da Genova alla Groenlandia. Un viaggio che documenta in modo incisivo gli effetti del mutamento climatico e l'impatto antropico su queste terre remote. Carlo Gabasio, guida alpina e video operatore, sarà presente per introdurre e commentare il film al termine della proiezione.

“A Casapinta, il cinema rappresenta una vera e propria storia di comunità - dichiara Luca Sportelli, presidente della Pro Loco - Il Cinema Comunale di via Bassetti, oggi convertito in salone polivalente, è sempre stato un luogo d'incontro e svago, tratto comune a molti piccoli centri italiani. Con questa rinnovata programmazione, coerente con le attività della nostra Pro Loco, ci auguriamo di rafforzare ulteriormente il suo ruolo di fulcro culturale e di aggregazione e di mantenere viva la sua vocazione di centro per la collettività. Ringrazio l’amministrazione comunale che ha messo a disposizione la struttura, permettendoci di proporre iniziative che puntano a valorizzare il paese e la piccola comunità di Casapinta”.