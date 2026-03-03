Camandona cerca un istruttore amministrativo: aperto il concorso pubblico

Il Comune di Camandona ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di un istruttore amministrativo da inserire nei servizi demografici e di segreteria. Si tratta di un contratto a tempo indeterminato e part-time (30 ore settimanali). Il concorso prevede una sola posizione disponibile.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale nazionale del reclutamento “InPA” (www.inpa.gov.it). La scadenza è fissata alle ore 12 di domenica 8 marzo 2026.

Per partecipare è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego. Sono inoltre richieste la conoscenza della lingua inglese, l’uso delle principali applicazioni informatiche e il possesso della patente di guida di categoria B o superiore.

La selezione si svolgerà tramite una prova scritta e una prova orale sulle materie indicate nel bando, tra cui ordinamento degli enti locali, procedimento amministrativo, contabilità pubblica e normativa relativa ai servizi anagrafici, di stato civile ed elettorali. Se il numero dei candidati dovesse superare le 30 unità, potrà essere prevista una prova preselettiva.

Tutti i dettagli, il testo integrale del bando e le modalità di candidatura sono consultabili sul sito del Comune di Camandona e sul portale InPA, al seguente link: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0443698c0bb54a4c8e97db8ba5dbc5d8