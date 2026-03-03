Pettinengo, legalità fra i banchi di scuola: i Carabinieri di Bioglio incontrano gli studenti FOTO

Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità tra i giovanissimi, i Carabinieri della Stazione di Bioglio hanno incontrato nei giorni scorsi gli alunni della classe 5^ elementare dell’Istituto Comprensivo di Pettinengo.

L’incontro, inserito nel più ampio progetto nazionale di sensibilizzazione promosso dall'Arma, ha visto la partecipazione attiva di undici studenti che, insieme ai loro docenti, hanno approfondito tematiche cruciali per la crescita civica e la sicurezza dei cittadini di domani.

La conferenza è stata tenuta dal Luogotenente C.S. Remy Di Ronco, Comandante della Stazione di Bioglio, coadiuvato dal Maresciallo Gabriele Di Simone.

Durante le due ore di confronto, i militari hanno inizialmente illustrato la storia e la struttura dell'Arma, soffermandosi sulle funzioni dei vari Reparti e delle Specialità che operano quotidianamente sul territorio nazionale. Successivamente, attraverso l'ausilio di supporti multimediali, il Maresciallo Di Simone ha affrontato temi di stretta attualità e di forte impatto per le nuove generazioni:

· Bullismo e Cyberbullismo: definizioni, conseguenze giuridiche e sociali, e l'importanza del rispetto reciproco.

· Sicurezza Stradale: nozioni fondamentali del Codice della Strada, l'importanza della segnaletica e la prevenzione dei rischi.

Particolarmente apprezzato è stato il taglio pratico dato all'incontro: i Carabinieri hanno condiviso esempi di vita reale e casistiche comuni, stimolando un vivace dibattito con gli alunni. I militari hanno ribadito il ruolo dell'Arma non solo come forza di prevenzione e contrasto, ma soprattutto come punto di riferimento umano, sottolineando la massima disponibilità all'ascolto e al sostegno per chiunque si trovi in difficoltà.

A conclusione della sessione teorica, l'entusiasmo dei ragazzi è proseguito all'esterno della scuola, dove è stato mostrato l'automezzo di servizio con i relativi equipaggiamenti tecnici.

L'iniziativa si è conclusa con un importante invito alla fiducia e alla trasparenza: i ragazzi sono stati sensibilizzati a segnalare tempestivamente a genitori, insegnanti o direttamente ai Carabinieri ogni situazione anomala o problematica, sia in ambito scolastico che familiare, affinché nessuno debba affrontare le proprie fragilità in solitudine.