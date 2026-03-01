 / CULTURA E SPETTACOLI

“Somewhere Story” from “West Side Story” al Biella Jazz Club

“Somewhere Story” from “West Side Story” al Biella Jazz Club (foto di repertorio)

Martedì 3 marzo, alle 21.30, sul palco del Biella Jazz Club sale il pianista Oscar del Barba con il suo progetto OX Quartet con Achille Succi al sax e clarinetto, Giacomo Papetti al basso elettrico e Andrea Ruggeri alla batteria. “Somewhere Story” from “West Side Story” è un omaggio a uno dei più grandi musicisti del Novecento e alla sua opera più iconica: West Side Story di Leonard Bernstein.

In Somewhere Story, l’Oscar Del Barba OX Quartet esplora l’universo bernsteiniano con libertà, sensibilità e curiosità sonora. L’interpretazione dei celebri temi è guidata dall’interplay tra musicisti abituati ad ascoltarsi, a reagire e a costruire insieme nuove prospettive sonore.

Partendo dalle melodie immortali di Bernstein, il quartetto — Oscar Del Barba (pianoforte, synth), Achille Succi (clarinetto, clarinetto basso, sax contralto),  Giacomo  Papetti (basso  elettrico,  electronics)  e  Andrea Ruggeri (batteria, Electronics) — rielabora alcuni dei brani più significativi dell’opera in una veste ricca di contrasti timbrici e ritmici.

Il risultato è una musica viva, in continuo movimento, che intreccia jazz contemporaneo,  rock  progressive e  altre  influenze,  mantenendo  però sempre intatta la cantabilità e la forza emotiva dei temi di Bernstein. Un viaggio “da qualche parte” — somewhere — tra memoria e invenzione, dove la tradizione incontra l’improvvisazione.

Un evento speciale straordinario è in programma per giovedì 5 marzo, con il pianista americano Harold Danko, musicista che ha accompagnato Thad Jones e Mel Lewis, Chet Baker, Jerry Mulligan, Lee Konitz e James Moody: Danko sarà accompagnato da Barbara Raimondi alla voce, Claudio Chiara al sax e Enzo Zirilli alla batteria.

c. s. BJC g. c.

