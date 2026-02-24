TeamVolley, tanti set e poche soddisfazioni dal weekend giovanile

Un turno non troppo memorabile per il Settore Giovanile del TeamVolley.

Il Botalla si fa rimontare due volte e incappa in una beffarda sconfitta al tie-break nel derby di Prima Divisione TST. Al Generali non basta la vittoria in casa di San Giacomo per conquistare le semifinali del tabellone territoriale Under18 ma l’accesso alla fase regionale è comunque garantito.

PRIMA DIVISIONE TST

Prima Divisione TST Girone D | 16a giornata

Palestra comunale di Vigliano B.se (BI)

Vigliano Volley – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-2

(23-25/28-26/20-25/25-23/15-10)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia, Boggiani 9, Cena 7, Gariazzo 10, Masserano 20, Lanari 5, Caffaro 9, Pivotto, Barengo 11, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan Turcich: «Non possiamo veramente dire nulla. Le avversarie hanno voluto giocare, noi invece abbiamo preferito le scelte individuali a quelle di gruppo, optando per l’idea di concludere da sole piuttosto che farlo come squadra. Possiamo solo dare merito a Vigliano: ha fatto una gran partita difensiva tenendo in aria l’impossibile. Dobbiamo rivedere un po’ di cose: soprattutto la filosofia di gioco e lo spirito combattivo, perché così non va bene. Occorre riordinare le idee: abbiamo buttato via altri punti importanti e la classifica si è accorciata ulteriormente. La stagione non è conclusa, dobbiamo metterci nelle condizioni migliori possibili per essere pronte al tabellone finale».

UNDER18

Under18 | Quarti di finale TST [Ritorno]

Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara

Hemaco Volley San Giacomo - GENERALI TEAMVOLLEY 2-3

(25-27/25-10/25-23/21-25/12-15)

Benedetta Daffara, allenatrice in seconda: «La vittoria non è bastata per accedere alla Final Four, perché servivano tre set e altrettanti punti (più il golden). Una condizione complicata che ci siamo create da sole, andando a perdere in casa nostra all’andata. Le avversarie hanno meritato la qualificazione, dimostrando fame e voglia di raggiungere la fase finale. Noi abbiamo commesso troppi errori individuali, uniti alla poca comunicazione: sebbene il desiderio di rimontare ci fosse, non è stato sufficiente per raggiungere l’obiettivo. C’è del lavoro da fare, a livello individuale e di squadra: serve insistere sulla grinta di “ruscare” – lottare e soffrire - per ottenere ciò che vogliamo».

L’intero TeamVolley si congratula con la propria atleta Margherita Rege (classe 2011) per la convocazione alla Seduta di Selezione del Club Piemonte che si terrà sabato 28 febbraio presso la palestra “A. Peretti” di Novara. In quel contesto si delineerà la squadra che prenderà parte nelle prossime settimane al Trofeo delle Regioni 2026.