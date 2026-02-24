Valdilana, a Ponzone appuntamento enogastronomico con gli Alpini

Appuntamento enogastronomico da non perdere con gli Alpini di Ponzone. Sabato 28 febbraio avrà luogo la distribuzione (solo d'asporto) di baccalà alla rovigotta. Il giorno successivo, domenica 1° marzo, nuovo evento con possibilità di gustare a pranzo il delizioso piatto nella sede delle penne nere. Un bel momento da trascorrere in compagnia dei propri cari e amici.
