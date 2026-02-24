 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 24 febbraio 2026, 07:50

Valdilana, a Ponzone appuntamento enogastronomico con gli Alpini

Valdilana, a Ponzone appuntamento enogastronomico con gli Alpini (foto di repertorio)

Appuntamento enogastronomico da non perdere con gli Alpini di Ponzone. Sabato 28 febbraio avrà luogo la distribuzione (solo d'asporto) di baccalà alla rovigotta. Il giorno successivo, domenica 1° marzo, nuovo evento con possibilità di gustare a pranzo il delizioso piatto nella sede delle penne nere. Un bel momento da trascorrere in compagnia dei propri cari e amici. 

g. c.

