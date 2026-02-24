Il Carnevale fa tappa a Mongrando con la Fagiolata di comunità

Il Carnevale fa tappa anche nel comune di Mongrando. Domenica 1° marzo, a partire dalle 15.30, avrà inizio la distribuzione della tradizionale fagiolata presso l'ex scuole elementari Graziano e Ruta. Dagli organizzatori arriva l'invito di munirsi di contenitori propri per gustare e assaporare in compagnia il delizioso piatto dei volontari.