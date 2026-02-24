Maschere, eventi e tradizione: torna il Carnevale Benefico di Massazza

Ancora pochi di attesa e finalmente avrà inizio il 52° Carnevale Benefico di Massazza. Per l'occasione, è stato predisposto un ricco programma di eventi tra degustazioni, sport e attività ludiche. Si comincia venerdì 27 febbraio con la discoteca mobile ad ingresso libero (ore 22), a cura di Dj Simone Revello di Radio Gran Paradiso.

Sabato, invece, debutta alle 14.30 il Carnevale dei Bambini, con risate, giochi e divertimento sotto il tendone. Seguiranno altri appuntamenti: il Carnevale a 4 Zampe (ore 16), una sfilata canina in maschera; la Santa Messa delle 18.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta; il Carneval Brasileiro (ore 19.30), una cena di piatti tipici, con musica live e balli in compagnia. L'ingresso è sempre gratuito.

Infine, gran finale nella giornata di domenica 1° marzo: l'esordio è affidato all'esposizione di Vespe (ore 9.30), con gli amici di Team Daniel. Poi sarà il turno della 4° Carnival Fun Run, la corsa non competitiva a passo libero e in maschera. La mattinata si concluderà con la distribuzione della fagiolata nella piazza della chiesa, a partire dalle 12, e il pranzo di Carnevale (ore 12.30) nei locali del padiglione. Tutti questi appuntamenti domenicali saranno allietati dai suoni della Banda Musicale Giuseppe Verdi di Sandigliano.