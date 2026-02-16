Virtus Biella, successi e buone prestazioni: ecco i risultati delle partite nel weekend

Weekend ricco di impegni per le squadre Virtus Biella, impegnate nei campionati federali.

Serie D

Volley San Paolo – Virtus Biella 3-2 (25-23 / 25-14 / 25-27 / 20-25 / 15-13)

La Serie D dà spettacolo in una partita combattuta dal primo all’ultimo scambio. Dopo un avvio in salita, le virtussine reagiscono con energia, portano la gara al tie-break e sfiorano una vittoria in trasferta. Si torna a casa con un punto prezioso per la classifica e la soddisfazione di vedere il gruppo crescere di partita in partita.

Prima Divisione

Virtus Biella – Multimed Volley Vercelli 3-1 (25-16 / 22-25 / 25-21 / 25-20)

Ottima prova per le giovanissime della Prima Divisione, che mostrano un gioco brillante e continuo. Perso il secondo set, la squadra riparte con determinazione fino a chiudere la sfida con sicurezza e ribaltando il risultato dell'andata.

Under 16 – Ottavi di ritorno

Virtus Biella – Panicucci Ticino Volley 3-1 (21-25 / 25-23 / 25-21 / 25-13)

La squadra Under 16 conferma il successo dell'andata e, dopo un inizio complicato, riesce ad imporre il proprio ritmo punto dopo punto, fino a dominare la parte finale del match. Una vittoria meritata che consente di accedere ai quarti di finale.

Under 12 6vs6

Multimed Volley Vercelli – SPB Virtus Biella 3-0 (25-12 / 25-15 / 25-22)

SPB Virtus Biella – Team Volley Lessona 0-3 (12-25 / 18-25 / 22-25)

Le piccole atlete SPB Virtus affrontano due gare impegnative, ma non mancano i segnali incoraggianti: maggiore continuità, più coraggio e sempre tanti sorrisi in campo. Il percorso è appena iniziato e la crescita è già evidente.

La Virtus Biella guarda ai prossimi impegni con il consueto entusiasmo: voglia di migliorare, crescere e divertirsi.