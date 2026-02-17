TeamVolley, giorni intensi per il settore giovanile

Il Botalla torna alla vittoria in Prima Divisione TST , domenica complicata invece per Generali e De Mori in Under18 e Under16 .

Il punto sul weekend del Settore Giovanile del TeamVolley.

PRIMA DIVISIONE TST

Prima Divisione TST Girone D | 14a giornata [Recupero]

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Valsesia Team Volley 3-0

(25-14/25-17/25-8)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia 4, Boggiani 3, Sola 11, Masserano 12, Gariazzo 2, Lanari 1, Barengo E., Paniccia, Cena 7, Pivotto 6, Barengo G. 9, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan Turcich: «Direi che è stato un buon modo per riscattare l’ultima sconfitta contro San Giacomo. Le ragazze hanno lavorato bene, in totale controllo dall’inizio alla fine. Direi che siamo soddisfatti, anche perché – come conferma il tabellino – tutte le giocatrici hanno avuto l’opportunità di girare e giocare. Adesso testa al prossimo impegno contro Vigliano, in programma domenica».

UNDER18

Under18 | Quarti di finale TST [Andata]

Palestra I.I.S. “Cossatese e Vallestrona” di Cossato (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Hemaco Volley San Giacomo 1-3

(9-25/17-25/25-22/19-25)

Coach Ivan Turcich: «Per due set interi e per la prima volta in stagione, non abbiamo fatto funzionare assolutamente niente: non siamo davvero scese in campo. Posso capire che non fosse quello casalingo “solito” di Lessona, ma questo non può essere un alibi per aver approcciato un’avversaria – peraltro ben nota – in maniera così imbarazzante. Nel terzo e nel quarto parziale abbiamo fatto qualcosa di meglio e ci tengo a sottolineare la prestazione di Margherita Rege, libero classe 2011 che si è adattata a giocare esterno. I dettagli negativi sono tantissimi, rispetto a quelli positivi. Alle ragazze ho detto che l’atteggiamento – quando non si ha nulla da perdere – deve essere diverso: mettersi pressione da sole non ha davvero senso. Ci giocheremo il ritorno consapevoli che dovremo fare l’impossibile per aprirci uno spiraglio verso la Final-4. Il rammarico non è solo per la singola partita: durante la stagione se ne sommati tanti e, quando questa finirà, tireremo le somme. C’è tanto su cui lavorare, vorrei che le ragazze fossero più consapevoli delle proprie qualità. La filosofia della settimana: diamo il 100% fino a quando non cadrà l’ultimo pallone, facendo tutto ciò che ci sarà concesso».

UNDER16

Under16 | Ottavi di finale TST [Ritorno]

Centro sportivo di San Maurizio d’Opaglio (NO)

Sammaborgo Volley – DE MORI TEAMVOLLEY 3-0

(25-10/25-4/25-11)

Coach Marco Allorto: «Purtroppo siamo arrivate al capolinea del nostro percorso. Usciamo dal tabellone agli ottavi, perdendo contro un’avversaria ben attrezzata e di livello superiore rispetto a noi. Ci teniamo a fare i nostri complimenti a Sammaborgo e al suo coach. In ogni caso, a mio parere siamo uscite a testa alta: i parziali non rispecchiano completamente la bella partita e la prestazione coraggiosa delle ragazze, che hanno dato veramente tutto in campo. Sono orgoglioso di loro».

UNDER12

Under12 Girone D | 4a giornata

PalaSarselli di Biella

SPB Virtus Biella – BIGMAT TEAMVOLLEY 0-3

(12-25/18-25/22-25)

Coach Giulia Macchieraldo: «La squadra ha portato a casa tre solidi punti, peraltro nel derby contro le biellesi. La partita e il livello delle avversarie ci hanno permesso di concedere spazio a tutte le ragazze, ed è molto importante per poter prendere confidenza con il gioco nel “campo delle grandi”. I parziali dei singoli set dimostrano come l’attenzione sia andata man mano calando, portando così a un numero crescente di errori. Nel complesso però stiamo apprezzando dei miglioramenti e un maggior coraggio, quindi possiamo ritenerci soddisfatte. In settimana ci rimboccheremo le maniche e lavoreremo sodo per presentarci al meglio alla prossima partita, che sarà sicuramente più impegnativa».