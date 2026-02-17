Basket Femminile Biellese, weekend di successo per BFB

Ancora un fine settimana ricco di soddisfazioni in casa Basket Femminile Biellese. Un altro filotto che ha visto le ragazze biellesi vincere tutte le partite.

Oltre al successo di venerdì della prima squadra, 55 a 48 contro Moncalieri e primo posto in classifica nel proprio girone di Serie B, le giovanili impegnate nel fine settimana non hanno concesso niente alle avversarie.

La parte del leone l'ha fatta l'Under 17, con due successi in tre giorni. Venerdì ha superato in trasferta le pari età di Borgomanero, 64 a 63 con un finale al cardiopalma, domenica si è ripetuta travolgendo San Giacomo Novara 75 a 49 tra le mura amiche del Palasalesiani. Le ragazze di coach Giudici chiudono così alla grande la prima fase occupando il secondo posto nella classifica generale con 11 vittorie e solo 3 sconfitte.

Sabato è stata la volta dell'Under 13. Le "ragazzine terribili" di Lela Merlo hanno espugnato il parquet di Rivarolo, sapendo contenere la veemente rimonta delle padrone casa in un incandescente 63 a 62 finale.

La coach biellese si è ripetuta lunedì guidando anche l'Under 15 sul difficile campo di Oleggio che raramente ha visto la squadra di casa soccombere. Le giovani laniere, senza nessun timore reverenziale, si sono tolte la soddisfazione di superare le novaresi 47 a 42 in un'altra combattutissima partita.

Non hanno potuto partecipare alla festa sia le esordienti che l'Under 14, ferme per i rispettivi turni di riposo, ma hanno già dimostrato di essere in grado di rendere onore alla maglia blu-arancio.

"Complimenti alle ragazze e ai coach" commentano dalla dirigenza "Questi successi non nascono dal caso, ma dal sacrificio e dalla programmazione. La qualità degli allenatori e la capacità delle ragazze, non solo tecnica, ma anche caratteriale, porta, tramite il duro lavoro, risultati che parlano da soli. Non nascondiamo l'orgoglio di avere una società che sta diventando un vero gioiellino nell'ambito dello sport biellese, soprattutto declinato in versione rosa".