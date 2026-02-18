Final-4 conquistate: l’Under19 trascina la Scuola Pallavolo Biellese FOTO

SETTORE GIOVANILE:

L’UNDER19 VOLA ALLE FINAL-4

Tante partite e qualche bellissima notizia dall’ultimo weekend della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Il punto completo su Serie D e Settore Giovanile : la Officina Pozzo SPB conquista le Final-4 regionali in Under19.

SERIE D

Serie D Girone A - 15a giornata

PalaRaccagni di Domodossola (VB)

Pediacoop H24 2mila8 Volley Domodossola - M-APPHOTEL SPB 3-0

(25-12/25-16/25-11)

M-APPHOTEL SPB: Garbaccio, Shapkin 2, Colombara, Benanchietti 1, Pietropoli, Ressia 1, Petrache 2, Vigna, Ramella Pezza S., Ramella Pezza P. 1, Grosso 1, Castrovilli (L). Coach Simone Marangio.

Coach Simone MARANGIO: «Una gara assolutamente a senso unico, contro un’avversaria che in questo momento vanta doti fisiche e anagrafiche tali da non consentire una sfida equa. Siamo andati in difficoltà in tutti i fondamentali: non abbiamo mai governato il gioco, nemmeno nelle situazioni in cui siamo perlomeno riusciti a difenderci, cercando soluzioni o trovando spunti individuali. La differenza era netta e inequivocabile: il risultato e i parziali non mentono. Sono occasioni che i ragazzi devono sfruttare per imparare dall’avversario, l’esperienza emulativa di alcuni gesti tecnici può accrescere la propria consapevolezza. Ripeto, il gap fisico è stato decisivo nell’annullare tutte le nostre soluzioni e la palla viaggia ancora troppo lenta per poter reggere il confronto contro squadre di alta classifica».

UNDER19

Under19 Seconda fase - 3a giornata

PalaPajetta di Biella

OFFICINA POZZO SPB – Gulliver Novi Pallavolo 3-1

(25-18/25-17/19-25/25-22)

Coach Milo ZANARDO: «È stata una buona prestazione, sia a livello tecnico che mentale. Dopo aver perso il terzo set, la squadra ha dimostrato una grande capacità di reazione. Non posso che definirmi soddisfatto dell’impegno e della disponibilità mostrate dai nostri giovani: credo che queste doti si riveleranno determinanti nelle prossime sfide della Final-4 regionale, le quali saranno senza dubbio molto più complicate».

UNDER18 UISP

Under18 UISP - 12a giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – Auxilium Monterosa 3-1

(25-12/25-7/23-25/25-4)

Coach Alberto COLOMBO: «Una partita che definirei buona e soddisfacente per i primi due set, poi ci siamo un po’ persi a livello di concentrazione. Nel quarto però i ragazzi si sono ritrovati, e il parziale conferma quanto la reazione sia stata notevole. C’è una crescita tecnica, ed è ciò che mi interessa di più: le vittorie poi arriveranno di conseguenza. Proseguiamo così anche nel girone di ritorno per provare ad accorciare la distanza dalle prime attraverso gli scontri diretti, che inizieranno già da sabato prossimo. Vediamo cosa riusciremo a fare, ma ripeto: la crescita dei ragazzi è evidente, anche guardando le loro prestazioni in altri campionati».

UNDER15

Under15 Seconda fase - 2a giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AM IMPIANTI SPB – Volley Novara Cinghialotti 3-2

(25-15/23-25/17-25/25-16/15-8)

Coach Antonio REMOLLINO: «A differenza di quanto accaduto negli incontri precedenti, questa volta ci siamo trovati di fronte a una squadra che in questi mesi è cresciuta davvero tanto. Abbiamo fatto molta fatica a contenerli nei loro attacchi al centro. Siamo leggermente calati di concentrazione e così facendo abbiamo perso due set, ma piano piano siamo ripartiti. Questo è tuttavia un errore su cui dovremo riflettere, soprattutto considerando che non siamo abituati ad affrontare avversarie che utilizzano quel particolare tipo di gioco».

UNDER13 3x3

Under13 3x3 Girone B - 4a giornata

PalaRaccagni di Domodossola (VB)

Pallavolo Altiora Blu – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB 1-2

(15-12/14-15/12-15)

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Pool Pavic Next Gen 2-1

(15-12/15-12/13-15)

Coach Leonardo NICOLO: «Sono state due partite molto combattute. Gli avversari se la sono sempre giocata bene, e purtroppo qualche errore di disattenzione ci è costato quei due set mancanti. Sono comunque molto contento per le due vittorie, ma soprattutto per il fatto che, anche questa volta, i ragazzi in campo si sono divertiti insieme».