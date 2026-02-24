Candelo, grande partecipazione al concorso “Urban Link”: oltre 100 proposte ricevute

Candelo si conferma terreno fertile per l’innovazione urbana con il successo del concorso internazionale “Candelo Urban Link”. L’iniziativa, promossa su impulso dell’assessore Michele Ansermino, ha coinvolto progettisti da diversi paesi, chiamati a ripensare uno spazio strategico per la comunità.



Sono oltre 100 le proposte ricevute e 71 quelle ammesse alla fase finale, con l'obiettivo di trasformare uno spazio strategico del paese, migliorandone l'accessibilità e la qualità sociale attraverso soluzioni sostenibili e strategie di urbanistica tattica.



"Un risultato significativo, che dimostra l’interesse crescente verso i temi della rigenerazione urbana anche nei centri di dimensioni più contenute - sottolinea l'assessore Ansermino - Ora è in corso la fase di valutazione da parte della giuria internazionale, che analizzerà i progetti secondo criteri di qualità, innovazione e capacità di valorizzazione del contesto. I vincitori saranno annunciati a metà marzo".



“Candelo Urban Link” si conferma così non solo un concorso ma un’occasione di confronto e visione sul futuro dello spazio pubblico.