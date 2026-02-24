A Mottalciata pollici in alto per la Fagiolata Alpina

Ha ottenuto notevoli apprezzamenti la Fagiolata Alpina di Mottalciata. L'evento ha avuto luogo nella giornata di sabato 21 febbraio nei locali della sede delle penne nere. Per l'occasione, sono state preparate 50 porzioni per i commensali che hanno particolarmente gradito il delizioso piatto, simbolo della tradizione locale.
