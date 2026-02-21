Mercatino Franchising Biella Salussola Volley: un punto che sa di amaro a Crescentino

Si chiude con un pizzico di rammarico la sesta giornata di ritorno per il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley. Nella sfida in trasferta giocata ieri sera, venerdì 20 febbraio, contro il Volley Crescentino, i ragazzi di Salussola hanno accarezzato il sogno del colpaccio, cedendo solo al tie-break dopo una battaglia durata oltre due ore. L'avvio di gara è stato un monologo dei ragazzi in trasferta. Con grinta e precisione, il Salussola ha dominato i primi due set, chiudendo il primo 23-25 sul filo di lana e accelerando prepotentemente nel secondo (17-25). Sotto 0-2, i padroni di casa del Crescentino hanno però trovato la forza di reagire. Complice un calo di tensione degli ospiti, la partita è girata drasticamente: il terzo e il quarto set sono scivolati via con i parziali di 25-20 e 25-17. L'atto finale, il tie-break, ha visto il Volley Crescentino mantenere l'inerzia del match, chiudendo la pratica sul 15-9 e lasciando al Salussola Volley solo la consolazione di un punto in classifica che, per come si era messa la gara, sta decisamente stretto. Non c'è tempo per piangersi addosso. La Prima Divisione maschile torna subito in campo per un altro impegno cruciale lontano dalle mura amiche. Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley chiama a raccolta i propri sostenitori per la sfida di venerdì prossimo contro il Multimed Volley Vercelli venerdì 27 febbraio alle 20:45.