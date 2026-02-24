Biella, seminario con l'IIS Bona: focus su Pet Therapy

Un incontro per riflettere sul legame tra uomo e animale come strumento di educazione, prevenzione e benessere. È questo il cuore del seminario che si è svolto mercoledì 18 febbraio a Palazzo Gromo Losa, promosso dall’”IIS Eugenio Bona” in collaborazione con BIYoung e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Ad aprire i lavori la dirigente scolastica Raffaella Miori e la professoressa Francesca Dalla Pozza, istruttore di base Club FISE e referente del progetto “Oltre la cattedra: benessere educativo con la Pet Therapy e la relazione con il cavallo”. Un’iniziativa che nasce dalla volontà di portare all’interno dell’istituto esperienze concrete di relazione con gli animali, in particolare con il cavallo, coinvolgendo i tre indirizzi di studio. «Oggi più che mai – è stato sottolineato durante l’incontro – la presenza dell’animale può diventare un prezioso alleato per ritrovare equilibrio e consapevolezza».

Una relazione autentica, priva di giudizio, capace di stimolare empatia, responsabilità e gestione delle emozioni. Il seminario ha offerto anche uno sguardo sulle opportunità professionali legate agli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). Protagonista dell’incontro è stata UAM – Umanimalmente, realtà specializzata nel settore e attiva da anni nella progettazione di interventi educativi, sociosanitari e formativi secondo le Linee Guida Nazionali. Attraverso l’esperienza di un’équipe multidisciplinare composta da psicologi, psicoterapeuti e medici veterinari esperti in IAA, UAM promuove un approccio zooantropologico che riconosce l’animale come co-terapeuta nella relazione di aiuto, portatore di competenze relazionali e valore trasformativo. UAM è inoltre scuola di alta formazione in Pet Therapy e ente accreditato dalla Regione Piemonte per la formazione in questo ambito.

Rivolto in particolare agli studenti dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale del Bona, l’incontro ha acceso i riflettori sul valore della Pet Therapy come possibile sbocco professionale. La relazione con animali come cane, gatto, asino, cavallo e coniglio può infatti favorire lo sviluppo di competenze fondamentali per chi si prepara a lavorare nei contesti di cura: ascolto, empatia, capacità di osservazione e comunicazione non verbale. Dal percorso formativo in UAM è nata anche una collaborazione significativa: quella tra la professoressa Dalla Pozza e l’avvocato Anna Boccardo, accomunate dalla passione per il cavallo e dal desiderio di diffondere i benefici della relazione uomo–animale.

Da qui prende forma l’associazione “Nonperderelestaffe”, Ente del Terzo Settore impegnato nella promozione del benessere e dell’inclusione sociale attraverso Attività Assistite con Animali (AAA) e percorsi di Pet Therapy, con particolare attenzione alla relazione uomo–cavallo. Alla base del progetto c’è un’esperienza personale trasformata in risorsa per la comunità: il contatto diretto con il cavallo come occasione di crescita emotiva, rafforzamento dell’autostima e sviluppo delle competenze sociali, soprattutto nei percorsi rivolti a persone in situazione di fragilità.

Un approccio integrato e multidisciplinare che mira a dare solidità scientifica e progettuale agli interventi, valorizzando la relazione come fondamento di inclusione e prevenzione. La partecipazione di UAM e dell’associazione “Nonperderelestaffe” ha rappresentato per gli studenti e per la città di Biella un’importante occasione di confronto. Non solo un momento formativo, ma un invito a guardare alla relazione con gli animali come strumento concreto di benessere, crescita personale e opportunità professionale. Un’iniziativa che testimonia come dalla collaborazione tra scuola, associazioni e territorio possano nascere percorsi capaci di generare valore sociale, inclusione e nuove prospettive per i giovani biellesi.