A Biella lo stage di Aikido, praticanti anche dalla Svizzera e Francia FOTO

Si è regolarmente svolto nella giornata di domenica 22 febbraio,il previsto Stage di AIKIDO,organizzato dalla MUSUBI Asd (affiliata CSEN e PROGETTO AIKI ), tenuto dalla Maestra Micheline Tissier Shihan 7°Dan Aikikai di Tokyo ( di nazionalità francese, uno tra i più rinomati docenti a livello internazionale), per la seconda volta a Biella. Vale la pena ricordare che quest’anno la Maestra Tissier festeggia il cinquantesimo anno di pratica dell’Aikido.

L’evento ha visto la partecipazione di un numeroso gruppo di praticanti di Aikido (provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria, Svizzera, Francia) di ogni ordine e grado (cinture bianche, cinture nere fino al 7° dan, Maestri responsabili di dojo, Shihan) che si sono validamente impegnati per 4 ore sul capiente tatami allestito per l’occasione nel salone principale della Società Ginnastica Lamarmora Asd in C.so Rivetti a Biella.

I temi sviluppati sono stati molteplici e ricchi di spunti di studio e approfondimento, una parte dello stage é stato dedicato allo studio con la spada (una delle tre armi che sono nel programma tecnico dell'Aikido).

Prosegue con questa illustre presenza la stagione di stages di Aikido previsti per il 2025/26 promossi dalla MUSUBI Asd. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 8 marzo 2026 con il Maestro Francesco Dessì Shihan Shihan 7° dan, per la prima volta a Biella (le iscrizioni sono già aperte). Ovviamente proseguono i corsi regolari con le consuete due lezioni settimanali (bambini, ragazzi e adulti) fino a giugno incluso,sempre presso la Società Ginnastica Lamarmora Asd in C.so Rivetti a Biella.

Per chi fosse interessato a provare questa affascinante arte marziale giapponese , è sempre possibile prenotare una lezione di prova.

Per ogni altra informazione:

Responsabile Tecnico Beppe Domenichelli 3° Dan Aikikai di Tokyo

musubiasdbiella@gmail.com

tel. +393475206021.