Scuola Pallavolo Biellese, scontro diretto in Serie C: è sfida tra seconde

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti si prepara a vivere un weekend speciale.

I riflettori sono puntati sulla Serie C: al PalaMombarone di Acqui Terme, la Ilario Ormezzano Sai SPB affronta i ragazzi della Pallavolo La Bollente . Scontro diretto tra le seconde, appaiate in classifica a quota 36 punti. Si gioca sabato alle 21 . In Serie D, la M-AppHotel SPB sarà di scena a sua volta in trasferta – domenica alle 17 - sul campo del Volley Vercelli .

A presentare l’impegno della prima squadra è il vice-allenatore Simone Nicolo: «Ad Acqui ci attende un match complicato, ma anche molto stimolante. Condividiamo la stessa posizione di classifica, oltre al fatto che – proprio come noi - gli avversari sono reduci da nove vittorie consecutive. Sappiamo per certo che si tratterà di una sfida di alto livello. Punteranno alla cifra tonda, e anche noi vogliamo dire la nostra. Non sarà semplice e ne siamo consapevoli: serviranno pazienza, lucidità e carattere nei momenti decisivi. Proveremo a essere noi e a mettere a terra l’ultimo pallone».

Aggiunge il palleggiatore Matteo Berteletti: «Quella di sabato è una partita super-importante, come d’altronde tutte quelle che ci attendono da ora e fino al termine della stagione. Loro hanno i nostri stessi punti, quindi è lecito attendersi che sarà un match combattuto in ogni singolo scambio. Ho grande fiducia nei miei compagni, nello staff e in tutta la società: ci stiamo allenando con costanza e stiamo dando tutto. Vogliamo continuare a crescere, per portare a casa più risultati possibili».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 21/2, ore 21. Polisportivo “Mombarone” di Acqui Terme (AL)

Pallavolo La Bollente Acqui Terme – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB

Serie D

Domenica 22/2, ore 17. Palestra S.E. “M. Bertinetti” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli – M-APPHOTEL SPB

Under18 UISP

Domenica 22/2, ore 15. Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

Volley San Paolo Rossa – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB

Under17

Domenica 22/2, ore 11. Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

ENERCOM SPB – Gulliver Novi Pallavolo

Under12 3x3

Domenica 22/2. Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

Ore 10: CONAD SPB – 2mila8 Volley Domodossola 2

Ore 10.30: 2mila8 Volley Domodossola 1 – CONAD SPB

Ore 11: CONAD SPB – Multimed Volley Vercelli Blu

Ore 11.30: 2mila8 Volley Domodossola 2 – CONAD SPB