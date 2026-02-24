Giustizia, Fratelli d’Italia in piazza: il “Camper del SÌ” fa tappa nei comuni biellesi

Entra nel vivo la campagna referendaria di Fratelli d’Italia in vista del voto del 22 e 23 marzo per la riforma della giustizia. A partire da domenica 22 febbraio, un camper informativo del partito toccherà diverse località della provincia per incontrare i cittadini, spiegare i contenuti della riforma Nordio e promuovere le ragioni del SÌ.

Il mezzo ha già fatta tappa a Viverone, Roppolo, Zimone, Andorno Micca, Piedicavallo e Campiglia Cervo. Oggi, 24 febbraio, è in programma al mercato di Graglia (ore 9 e 11), in piazza Maffeo a Occhieppo Superiore (ore 14) e in via Roma a Pralungo (ore 16).