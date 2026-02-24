 / Pallavolo

Pallavolo | 24 febbraio 2026, 08:20

Romano Giannini ospite della Scuola Pallavolo Biellese

Romano Giannini ospite della Scuola Pallavolo Biellese

Romano Giannini ospite della Scuola Pallavolo Biellese

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti ha vissuto una domenica speciale, insieme a coach Romano Giannini. Il capo-allenatore della Pallavolo Macerata - formazione maschile di Serie A2 - ha coordinato e diretto uno stage formativo presso il PalaPajetta di Biella, aperto ai giovani atleti locali e non solo. Erano infatti presenti alcuni giocatori del Tagliolo Volley e della Fortitudo Occimiano, con i rispettivi membri dello staff tecnico, oltre naturalmente ai ragazzi della SPB Monteleone Trasporti. Gli insegnamenti di un docente federale del suo calibro torneranno sicuramente utili a tutti coloro che hanno potuto usufruirne.

A ringraziarlo a nome della società arancioblu è il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Oltre ad essere un ottimo allenatore di pallavolo, coach Giannini è un amico della SPB Monteleone Trasporti. Per tutti i partecipanti si è trattata di una grandissima opportunità di apprendimento. Lo stage si è svolto in mattinata: oltre al lavoro sui fondamentali, il nostro ospite ha curato con particolare attenzione anche le fasi di gioco in campo, concludendo la seduta con una partita di 6-contro-6. Una giornata positiva sotto tutti gli aspetti. I ringraziamenti vanno ovviamente a Romano, ma anche alla società intera per l’organizzazione: speriamo di poter replicare in futuro con altri appuntamenti. Eventi del genere - uno stage di due ore e mezzo con una figura sportiva di alto livello - rappresentano un privilegio, e non vanno dati per scontati. La SPB Monteleone Trasporti ha voluto anche omaggiare i partecipanti con una t-shirt commemorativa di questa piacevole giornata».

c. s. SPB g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore