Romano Giannini ospite della Scuola Pallavolo Biellese

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti ha vissuto una domenica speciale, insieme a coach Romano Giannini. Il capo-allenatore della Pallavolo Macerata - formazione maschile di Serie A2 - ha coordinato e diretto uno stage formativo presso il PalaPajetta di Biella, aperto ai giovani atleti locali e non solo. Erano infatti presenti alcuni giocatori del Tagliolo Volley e della Fortitudo Occimiano, con i rispettivi membri dello staff tecnico, oltre naturalmente ai ragazzi della SPB Monteleone Trasporti. Gli insegnamenti di un docente federale del suo calibro torneranno sicuramente utili a tutti coloro che hanno potuto usufruirne.

A ringraziarlo a nome della società arancioblu è il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Oltre ad essere un ottimo allenatore di pallavolo, coach Giannini è un amico della SPB Monteleone Trasporti. Per tutti i partecipanti si è trattata di una grandissima opportunità di apprendimento. Lo stage si è svolto in mattinata: oltre al lavoro sui fondamentali, il nostro ospite ha curato con particolare attenzione anche le fasi di gioco in campo, concludendo la seduta con una partita di 6-contro-6. Una giornata positiva sotto tutti gli aspetti. I ringraziamenti vanno ovviamente a Romano, ma anche alla società intera per l’organizzazione: speriamo di poter replicare in futuro con altri appuntamenti. Eventi del genere - uno stage di due ore e mezzo con una figura sportiva di alto livello - rappresentano un privilegio, e non vanno dati per scontati. La SPB Monteleone Trasporti ha voluto anche omaggiare i partecipanti con una t-shirt commemorativa di questa piacevole giornata».