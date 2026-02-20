TeamVolley, impegno casalingo per la B2: a Lessona arriva Luino

Il TeamVolley Lessona è a caccia di continuità. Sabato sera alle 20.30 le biancoblù di coach Alessio Bellagotti ospiteranno il Luino Volley . Obiettivo: altri punti, per avvicinare le zone nobili del girone nazionale di Serie B2.

A presentare il match è il vice-allenatore Ivan Turcich: «Il risultato dell’andata non ci deve far sottovalutare la partita e l’avversario. A Luino avevamo imposto il nostro gioco e il nostro ritmo, vincendo 3-0 con pieno merito. Dovremo fare esattamente lo stesso, bissando quella prestazione. Possiamo anche approfittarne per dare un’ulteriore piccola spinta alla nostra classifica, consolidando la bella vittoria di sabato scorso a Pinerolo. Occorre lavorare con concentrazione, pur senza esagerare nel metterci addosso troppa pressione: facciamo la nostra pallavolo, consapevoli della nostra posizione e del fatto che vogliamo migliorarla, di settimana in settimana».

Aggiunge la centrale Giulia Bonini: «Luino è una squadra grintosa, sebbene abbia uno stile di gioco abbastanza diverso dal nostro. Dovremo stare molto attente a mantenere i nostri ritmi, facendo quello che sappiamo fare. Servirà concentrazione: nelle ultime uscite a volte ci siamo un po’ perse. L’obiettivo è fare più punti possibile. A livello fisico stiamo bene, stiamo già sentendo e apprezzando lo “switch” di preparazione, sia in allenamento che al sabato in partita. Dobbiamo esprimere e valorizzare i nostri punti di forza, senza lasciarci distrarre da ciò che accade nella metà-campo avversaria».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 21/2, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Cumdi Luino Volley

Prima Divisione TST

Domenica 22/2, ore 18. Palestra comunale di Vigliano B.se (BI)

Vigliano Volley – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under18

Domenica 22/2, ore 11. Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara

Hemaco Volley San Giacomo – GENERALI TEAMVOLLEY