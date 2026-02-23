Ottime prove per la Piemonte Ginnastica FOTO

Le ginnaste del Livello B della ASD Piemonte Ginnastica hanno partecipato, il 21 e 22 febbraio a Candelo, alla prima prova individuale regionale in FGI.

Nella classifica “all around” su due attrezzi affermazione di Maria Vittoria Rossi J2 (2011) al 4° posto, a 0,125 di punti dal podio, e soddisfazione in A4 (2014) per Sara Furno Marchese che su 41 partecipanti si classifica 9°; bell’esordio tra le Allieve A2 (2016) per Anna Magliola 6°, Anita Seira 19° e Arianna Schiavone 20°.

In categoria A3 (2015) Chloe Bossolo affronta la gara con determinazione la conclude al 37° posto. In crescita La Senior 1 (2010) Sara Gareri, 9°. Un buon inizio per lo staff di Donatella Eterno, composto dalle tecniche Francesca Boggio e Giada Pomini e dalle aspiranti tecniche Sofia Berrone e Rebecca Pulze.