Biella, studenti a lezione dalla Polizia Locale: focus su sicurezza e codice della strada

Nei giorni scorsi, presso l’aula Magna ‘Franco Rigola’ dell’I.T.I.S. “Quintino Sella” di Biella, si è tenuta una giornata formativa diretta agli allievi di tutte le classi del Liceo Scientifico Sportivo tenuta dagli agenti della Polizia Locale di Biella.

Questo incontro si inserisce nel nuovo progetto denominato “Bike to School” dove viene previsto l’utilizzo dei velocipedi a propulsione muscolare, acquistati dal medesimo istituto, per gli spostamenti degli allievi verso le strutture sportive in cui svolgono i progetti didattici proposti dalla scuola. In tale giornata gli agenti di polizia hanno incentrato la formazione sulle principali norme del Codice della Strada che riguardano i velocipedi, le caratteristiche tecniche di tali veicoli, le norme di utilizzo con le relative infrazioni e soprattutto l’influenza di alcol e droghe alla guida dei veicoli e le ripercussioni sulla salute.

Grande interesse e soddisfazione ha avuto tale incontro; molte sono state le domande da parte dei ragazzi e dei professori riguardo gli argomenti trattati e aspetti più tecnici e particolari. A conclusione di ciò, collegato all’assunzione delle droghe, l’attenzione si è spostata sull’unità cinofila in dotazione al comando di Polizia Locale di Biella.

Dichiara il dirigente scolastico Tiziano Badà: “Desidero ringraziare il comune di Biella per la preziosa collaborazione nel progetto “Bike to School” che abbiamo voluto con convinzione perché unisce in modo concreto promozione dell’attività sportiva, educazione alla sicurezza e al rispetto delle regole, e attenzione a una mobilità più sostenibile, con ricadute positive sia sul piano ambientale sia su quello sociale. L’incontro con la Polizia Locale, di alto valore formativo per competenza e capacità di coinvolgimento, rappresenta un tassello fondamentale del progetto Itis, che già aveva attirato l'interesse della stampa nazionale con un articolo dedicato dalla "Gazzetta dello Sport". Per questo auspico che la proficua collaborazione con il Comune possa proseguire e rafforzarsi nel tempo.”

Conclude l’assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola: “Desidero esprimere un sentito apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti durante questa giornata formativa. La sicurezza stradale e l’educazione al rispetto delle regole rappresentano pilastri fondamentali nella formazione dei nostri giovani cittadini. Il progetto “Bike to School” dimostra come sia possibile coniugare mobilità sostenibile, attività sportiva e cultura della legalità. La presenza della Polizia Locale di Biella nelle scuole non ha soltanto una funzione informativa, ma soprattutto educativa: spiegare ai ragazzi le norme del Codice della Strada, i rischi legati all’uso di alcol e sostanze stupefacenti e le conseguenze di comportamenti imprudenti significa investire concretamente nella prevenzione. Sono particolarmente soddisfatto dell’interesse e della partecipazione dimostrati dagli studenti, segno che il dialogo diretto con le istituzioni è lo strumento più efficace per costruire consapevolezza e responsabilità. Continueremo a sostenere iniziative come questa, rafforzando la collaborazione tra Comune, scuola e territorio, perché la sicurezza nasce prima di tutto dalla cultura e dall’educazione.”