Calcio, oltre 1500 persone al Pozzo per Biellese- Varese: 100 presenze per Luca Prina

Pubblico delle grandi occasioni allo stadio Pozzo. Ieri pomeriggio, 8 febbraio, erano oltre 1500 le persone giunte per assistere alla sfida tra Biellese e Varese. Alla fine, l'incontro è terminato a reti inviolate. Per l'occasione, nel pre-gara, l'allenatore Luca Prina ha ricevuto uno speciale riconoscimento dal club laniero per le sue 100 presenze sulla panchina della Biellese.

Presente sugli spalti anche l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola che, sui propri canali social, ha così dichiarato: “Clima da categoria superiore al Pozzo Lamarmora di Biella. Oltre 1500 spettatori sulle tribune e bella partita in campo tra Biellese e Varese. In uno stadio quasi completamente ristrutturato si percepisce la voglia di calcio dei tifosi biellesi”.