Colori e allegria a Ponderano per il Carnevale dei Bambini

Si è confermato un grande successo il Carnevale dei Bambini di Ponderano, che si è svolto domenica 22 febbraio presso il Salone Polivalente. Nonostante il bel tempo facesse presagire una giornata da trascorrere all’aria aperta, l’evento ha registrato una partecipazione numerosa e calorosa da parte di famiglie e bambini, che hanno scelto di prendere parte alla tradizionale festa in maschera.

“Sono molto contento – commenta il Sindaco Roberto Locca – perché anche quest’anno le famiglie e i bambini ci hanno scelto, partecipando numerosi alla festa di Carnevale organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Fabrika”. Un pomeriggio all’insegna del divertimento, dei colori e dell’allegria, che ha animato il Salone Polivalente confermando ancora una volta l’importanza di questi momenti di aggregazione per la comunità.