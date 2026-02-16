Calcio, Fulgor Valdengo Chiavazzese: esordio indimenticabile per Ahmed Mouatamid

Un giorno speciale. Un giorno che verrà ricordato. Ahmed Mouatamid, attaccante dell'Under 16, ha esordito nella trasferta di Montjovet valida per la 21ª giornata del campionato di Eccellenza. Aygreville-Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo era un importantissimo scontro diretto in chiave salvezza. Con il risultato in bilico fino alla fine era difficile ipotizzare un ingresso in campo, ma il secondo gol ha messo in ghiaccio il parziale e trasformato domenica 15 febbraio 2026 in una giornata, a proprio modo, storica.

Ahmed Mouatamid viene regolarmente convocato in Rappresentativa regionale e, nel recente inverno, a dicembre, ha fatto registrare una presenza anche al Raduno nazionale area nord. Gli addetti ai lavori del calcio giovanile hanno imparato grazie alla sua incisività in campo in termini di gol, oltre 100 marcature in poco più di due stagioni. Le emozioni nell’essere entrato a stretto contatto con il mondo dei grandi non si possono raccontare. Ahmed ci ha provato: “È un piccolo sogno che si avvera. Giocare qualche minuto con giocatori più grandi e più esperti, di categoria superiore, è stata un’enorme opportunità. Sono molto contento di aver esordito in Eccellenza e ringrazio la società per avermi dato l’opportunità. Un grazie va a mister Albertini per la fiducia. È un momento che non scorderò mai”.

A sedere in panchina in questo importante giorno è Giuseppe Albertini, tecnico che ha avuto modo di allenare l’attaccante classe 2010 nella seconda parte della stagione 2024/25, alla guida dell’Under 16, e per le prime settimane di quella corrente. L’allenatore ha voluto spendere un pensiero: “È un profilo importante. Emotivamente si lascia trascinare, per questo sono contento di avergli dato l’opportunità di affacciarsi alla categoria nonostante il tempo sia stato molto ridotto. Spero di poterlo allenare anche durante la settimana, è un ragazzo molto importante per la società”.