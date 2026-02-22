Gaglianico, successo per la tradizionale giornata dei fagioli e cotechini degli Alpini FOTO

Gaglianico ha vissuto una giornata all’insegna della tradizione, della convivialità e della musica grazie al Gruppo Alpini locale. L’evento ha visto la preparazione di 9 paioli per un totale di 120 kg di fagioli e 2 paioli di cotechini per un totale di 90 kg, offrendo ai partecipanti un’autentica esperienza gastronomica.

La giornata è stata aperta dalla benedizione di Don Paolo, alla presenza del Vicesindaco Luca Mazzali, e allietata dalla musica della Banda G. Puccini di Gaglianico, che ha accompagnato i momenti di incontro e convivialità.

A chiudere l’iniziativa, il capogruppo Paolo Massaro ha espresso il suo entusiasmo:

"Sono molto orgoglioso del mio Gruppo Alpini; anche oggi abbiamo trascorso insieme una bellissima giornata all’insegna dell’amicizia e dell’aggregazione; W l’Italia e W gli Alpini".

Un appuntamento che conferma ancora una volta l’importanza del legame tra comunità, tradizione e socialità nel cuore di Gaglianico.