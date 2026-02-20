Calcio, i giocatori della Biellese incontrano gli alunni di Cossato

Questa mattina, 20 febbraio, i giocatori della prima squadra della Biellese, Jabir Naamad e Stefano Beltrame, sono stati ospiti dell’Istituto Comprensivo di Cossato, insieme ad altre figure sportive del territorio.

Nel corso dell’incontro con le classi della Scuola Primaria di Masseria, i portacolori della Biellese hanno risposto a numerose domande e curiosità, raccontando le loro esperienze sportive, il percorso che li ha portati a diventare calciatori e i valori che lo sport trasmette ogni giorno: impegno, rispetto, passione, spirito di squadra.