Calcio | 20 febbraio 2026, 15:40

Calcio, i giocatori della Biellese incontrano gli alunni di Cossato

Calcio, i giocatori della Biellese incontrano gli alunni di Cossato (credit: Biellese 1902)

Questa mattina, 20 febbraio, i giocatori della prima squadra della Biellese, Jabir Naamad e Stefano Beltrame, sono stati ospiti dell’Istituto Comprensivo di Cossato, insieme ad altre figure sportive del territorio. 

Nel corso dell’incontro con le classi della Scuola Primaria di Masseria, i portacolori della Biellese hanno risposto a numerose domande e curiosità, raccontando le loro esperienze sportive, il percorso che li ha portati a diventare calciatori e i valori che lo sport trasmette ogni giorno: impegno, rispetto, passione, spirito di squadra.

