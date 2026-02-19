Piccoli talenti crescono nell'Attività di Base del Città di Cossato. Come nel caso di Alessandro Zanotti che, nei giorni scorsi, è stato invitato dalla Juventus a partecipare ad una seduta di allenamento presso il Training Center della società torinese.
“Nato nel 2017, il giovane blues fa parte del gruppo dei Primi Calci, una delle squadre della Scuola Calcio con più qualità ma si allena già con i Pulcini 2016” riporta la società in una nota stampa.
In Breve
lunedì 16 febbraio
domenica 15 febbraio
sabato 14 febbraio
giovedì 12 febbraio
lunedì 09 febbraio
domenica 08 febbraio
sabato 07 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Calcio | 19 febbraio 2026, 17:30
Calcio, un giovane del Città di Cossato si allena con la Juventus
Piccoli talenti crescono nell'Attività di Base del Città di Cossato. Come nel caso di Alessandro Zanotti che, nei giorni scorsi, è stato invitato dalla Juventus a partecipare ad una seduta di allenamento presso il Training Center della società torinese.
Le prime dal territorio
Biella
Il Cardinale Matteo Maria Zuppi sarà a Biella
A Città Studi la serata dal titolo “Una Chiesa povera per i poveri”.