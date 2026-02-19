 / Calcio

Calcio, un giovane del Città di Cossato si allena con la Juventus

Piccoli talenti crescono nell'Attività di Base del Città di Cossato. Come nel caso di Alessandro Zanotti che, nei giorni scorsi, è stato invitato dalla Juventus a partecipare ad una seduta di allenamento presso il Training Center della società torinese. 

“Nato nel 2017, il giovane blues fa parte del gruppo dei Primi Calci, una delle squadre della Scuola Calcio con più qualità ma si allena già con i Pulcini 2016” riporta la società in una nota stampa. 

