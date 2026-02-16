Calcio, nuovo arrivo al Cossato: ecco Omar Barone

L'Asd Città di Cossato conferma l'inserimento nella rosa 2025-26 della prima squadra del giovane Omar Barone. Attaccante, classe 2008, è cresciuto nel settore giovanile del Torino e del Novara Calcio dove si è particolarmente distinto. Lo rende noto la società in una nota stampa.
In Breve
lunedì 16 febbraio
domenica 15 febbraio
sabato 14 febbraio
giovedì 12 febbraio
lunedì 09 febbraio
domenica 08 febbraio
sabato 07 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Pedemontana, Zappalà: “Sicurezza del Sesia ed economia circolare: ecco come tuteliamo il territorio”
“La Pedemontana Piemontese non è solo un’infrastruttura strategica attesa da decenni, ma un modello...