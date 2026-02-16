 / Calcio

Calcio, nuovo arrivo al Cossato: ecco Omar Barone

L'Asd Città di Cossato conferma l'inserimento nella rosa 2025-26 della prima squadra del giovane Omar Barone. Attaccante, classe 2008, è cresciuto nel settore giovanile del Torino e del Novara Calcio dove si è particolarmente distinto. Lo rende noto la società in una nota stampa. 

