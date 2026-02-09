Tensione al Pozzo-La Marmora: evitati scontri tra tifoserie

È stato un servizio difficile quello di ieri allo stadio di Biella, ma grazie alla professionalità e alla prontezza delle Forze dell’Ordine la gara tra Biellese e Varese si è svolta senza gravi criticità.

La partita, che ha richiamato circa 1.500 spettatori sugli spalti, ha visto la presenza di due tifoserie numerose e tradizionalmente rivali. Infatti, durante l’incontro e soprattutto nelle fasi finali della gara, non sono mancati momenti di tensione, con tentativi da parte di alcuni gruppi di sostenitori del Varese di avvicinarsi alla tifoseria rivale per cercare il contatto fisico dietro la tribuna.

Lo scontro è stato evitato unicamente grazie al dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura e attuato con la presenza capillare delle Forze dell’Ordine in ogni settore dello stadio e nelle aree esterne. La separazione delle tifoserie, il controllo dei movimenti sugli spalti e il presidio dei varchi si sono rivelati determinanti.

È stato, infatti, l’intervento immediato degli operatori che ha evitato il degenerare della situazione, garantendo l’incolumità del pubblico e permettendo il regolare svolgimento dell’evento sportivo, nonostante il clima acceso.

Sono attualmente in corso i dovuti accertamenti da parte della Questura per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, anche attraverso l’analisi delle immagini. Al termine delle verifiche verranno valutati e adottati i provvedimenti del caso, inclusa l’emissione di eventuali DASPO nei confronti dei responsabili dei comportamenti contrari alle norme.

La giornata di ieri conferma ancora una volta il ruolo fondamentale delle Forze dell’Ordine nella gestione di eventi sportivi; professionalità, prontezza operativa e capacità di prevenzione hanno consentito il corretto svolgimento delle manifestazione.