Sicurezza stradale a Dorzano: nuove sperimentazioni alla viabilità

Una modifica sperimentale della viabilità è stata introdotta a Dorzano all’intersezione tra la Strada Provinciale 143 e via Giovanni e Dante Volpe, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza in un punto critico per il traffico in entrata e in uscita dal centro abitato.

Come illustrato dal Comune, l’intervento rappresenta la conclusione di un percorso avviato dalla precedente amministrazione e sviluppato attraverso un protocollo d’intesa con la Provincia di Biella, nell’ambito del quale si è proceduto alla cessione e all’acquisizione al demanio stradale comunale di alcuni tratti della S.P. 417 e, in particolare, del segmento di via Giovanni e Dante Volpe fino all’intersezione con la S.P. 143.

Secondo l’amministrazione, l’incrocio risulta particolarmente pericoloso soprattutto per le autovetture provenienti da Cavaglià e dirette verso il centro di Dorzano: in quel punto, per dare precedenza e attraversare la provinciale, i veicoli sono spesso costretti a fermarsi in posizione delicata rispetto alla carreggiata, causando in passato diversi incidenti.

"Per prevenire ulteriori sinistri - si legge sui canali del Comune - è stata quindi adottata, in via sperimentale, la decisione di interrompere il traffico veicolare su quell’accesso, obbligando i veicoli provenienti da Cavaglià e dal centro di Dorzano a utilizzare la rotatoria in corrispondenza del centro commerciale, ritenuta in grado di garantire maggiore sicurezza sia in entrata sia in uscita".

Accanto alla prevenzione degli incidenti vi è un secondo obiettivo: rallentare i veicoli lungo via Giovanni e Dante Volpe, tratto spesso percorso a velocità sostenuta, con ricadute sulla sicurezza dei pedoni: "Se la sperimentazione darà esiti positivi, l’amministrazione valuterà anche interventi - già in fase di progettazione - per rendere l’area più decorosa, con opere di arredo urbano sulle aiuole presenti".

Sul fronte dei controlli, nei prossimi mesi è prevista l’installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza: verranno posizionate telecamere ad alta qualità con riconoscimento targhe in corrispondenza della rotatoria e, insieme alle altre già presenti sul territorio, consentiranno un monitoraggio “a 360 gradi” dei passaggi in entrata e in uscita da Dorzano.

Ai commenti dei cittadini inerenti l'interdizione della viabilità, in direzione Cavaglià, il sindaco Manuel Gusulfino risponde: "L’ipotesi è stata valutata, ma avrebbe permesso alle auto in uscita dal centro di mantenere velocità elevate, come segnalato anche dai residenti della via, e avrebbe aumentato il pericolo nel caso qualcuno avesse tentato di entrare dalla provinciale imboccando l’accesso in contromano, circostanza già verificatasi in passato. “So che può sembrare una scomodità – ha aggiunto – ma la svolta verso la rotatoria in uscita consente un rallentamento sostanziale della velocità. Ora comunque è in via sperimentale”.

L’obiettivo dichiarato dal Comune resta uno: garantire la massima sicurezza per i cittadini e per il paese.