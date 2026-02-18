Kick boxing, grande spettacolo al Palazzetto Pertini: trionfi biellesi agli Europei WBFC-ASI FOTO

Cornaredo (Milano) ha ospitato una delle manifestazioni più attese della stagione: il Campionato Europeo WBFC-ASI, che ha richiamato al Palazzetto Sandro Pertini oltre 800 atleti provenienti da numerosi Paesi europei. Una giornata intensa, scandita da incontri di boxe, kick boxing, K1 e muay thai, nelle versioni a contatto light e full, che ha confermato il crescente prestigio dell’evento.

Tra i protagonisti non è mancata la Palestra Fitness for Life, presente con i coach Daniele Fenaroli e Andrea Bagatin, che hanno guidato all’angolo gli atleti biellesi impegnati nelle finali continentali.

La copertina di giornata è tutta per Francesca Coppola, categoria senior +62 kg, che ha difeso con successo il titolo europeo conquistato lo scorso anno. L’atleta biellese ha affrontato una finale combattutissima, conclusa in parità dopo le tre riprese regolamentari. Solo l’extra round ha permesso a Coppola di imporsi con determinazione, confermando la sua superiorità tecnica e mentale.

Ottima prova anche per Nicolò Rosso, categoria junior +60 kg, che ha centrato il titolo europeo grazie a una prestazione lucida e strategica. Rosso ha mantenuto la concentrazione nonostante le scorrettezze dell’avversario, più volte richiamato dall’arbitro, imponendo il proprio ritmo e meritando pienamente il successo.

Medaglia d’argento per Sara Scucchiari, impegnata nella categoria senior 64 kg. Dopo un avvio prudente, l’atleta biellese ha mostrato il meglio nella terza ripresa, ma la reazione non è bastata a ribaltare il verdetto dei giudici. Una prova comunque solida, che conferma il suo valore e lascia intravedere ampi margini di crescita.

Soddisfazione unanime all’interno del gruppo Kick Boxing Biella, che ha celebrato i risultati dei propri atleti con orgoglio. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai presidenti Franco Scorrano e Alessandro Piavani, artefici dell’organizzazione di un evento di altissimo livello targato WBFC, capace di portare a Cornaredo una vetrina internazionale di grande prestigio.