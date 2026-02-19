“Young & Wise” Jazz Quartet in concerto al Circolo Sociale di Biella

Concerto a ingresso gratuito al Circolo Sociale di Biella questo 20 febbraio, con inizio previsto alle ore 21/21.15. Protagonista della serata lo “Young & Wise” Jazz Quartet, formazione che mette in dialogo due generazioni di musicisti.

Il quartetto è composto dalla chitarrista Sonia Infriccioli, indicata come giovane promessa della chitarra jazz, e dal chitarrista Luigi Tessarollo, musicista di lunga esperienza come leader e sideman anche in ambito internazionale. Completano la sezione ritmica Carlo Bavetta al contrabbasso e Gabriele Peretti alla batteria, due giovani talenti già affermati.

Il progetto nasce da un’idea di Infriccioli, che riunisce Tessarollo con la coppia Bavetta-Peretti per proporre un concerto in cui emergono personalità artistiche diverse, capaci di incontrarsi e confrontarsi. Il programma è ricco e variegato e include l’interpretazione di alcune delle composizioni di Tessarollo, selezionate dalla sua ampia produzione, alternando momenti di intensità ed energia a pagine liriche e poetiche, con un intreccio tra le due chitarre sostenuto dalla sezione ritmica.

L’appuntamento si terrà nella cornice del Circolo Sociale biellese, in Piazza Martiri della Libertà 16, a Biella.