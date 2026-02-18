FIDAL Biella-Vercelli, i campioni Provinciali 2025 FOTO

Venerdì 13 febbraio presso la sala SOMS di Vercelli si è tenuta la Cerimonia di Premiazione dei Campioni Provinciali 2025 del Comitato Provinciale FIDAL Bi-Vc.

A fare gli onori di casa il presidente del Comitato Provinciale Fabio Peruzzo coadiuvato dai suoi consiglieri. Sono intervenuti all'evento la Delegata provinciale CONI, Laura Musazzo, ed il vicesindaco nonché assessore allo sport del Comune di Vercelli, Domenico Sabatino.

Presenti molti atleti e atlete del territorio delle categorie giovanili ed assolute, cui è stato consegnato un omaggio per chi, nella stagione appena conclusa, ha primeggiato a livello provinciale nelle specialità delle varie discipline, dai cross, alla pista, strada e corsa in montagna.

Numerosi riconoscimenti sono stati assegnati a tutti i settori, per i risultati ottenuti in ambito regionale, nazionale ed internazionale, con quattro atlete che hanno vestito la maglia azzurra vincendo titoli anche a livello europeo.

