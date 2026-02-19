Premio Biella Letteratura e Industria, il 2026 è dedicato alla saggistica

Riparte il Premio Biella Letteratura e Industria, che nel 2026 celebra la sua venticinquesima edizione, dedicata alla saggistica. Istituito nel 2001 da Pier Francesco Gasparetto, Raffaele Crovi e Paolo Piana – attuale presidente – il Premio è organizzato e promosso da Città Studi Biella.

Primo riconoscimento italiano dedicato a romanzi e saggi capaci di raccontare le trasformazioni economiche e sociali, a edizioni alterne premia opere di narrativa o saggistica che analizzano i cambiamenti della società italiana con particolare attenzione alla cultura industriale. L’edizione 2026 è riservata ai saggi pubblicati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. La scadenza per l’invio delle opere è fissata a venerdì 13 marzo 2026.

La giuria, presieduta da Claudio Bermond (Università di Torino), selezionerà i cinque finalisti, che saranno presentati sabato 13 giugno 2026 alla Biblioteca Civica di Biella. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 21 novembre 2026 all’Auditorium di Città Studi. All’opera vincitrice andranno 5.000 euro, ai quattro finalisti 1.000 euro ciascuno. Confermate le sezioni collaterali: Premio Opera Straniera, Giuria dei Lettori, Lions Bugella Civitas (con premio di 500 euro per la migliore recensione) e Premio Speciale OrangePix, dedicato all’impatto della digitalizzazione su economia e società.

Per il venticinquesimo anniversario è stato inoltre istituito un bando speciale che assegnerà due premi da 1.000 euro a tesi universitarie dedicate alla storia del Premio.

Nel 2025 la XXIV edizione è stata vinta da Carmine Abbate con Un paese felice.