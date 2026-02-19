Ci si prepara a correre, sabato arriva l’11° edizione di Mongrando in Alto

Lo sport, la solidarietà e la bellezza del territorio biellese tornano protagonisti. Sabato 21 febbraio l’associazione La Vetta Running, in collaborazione con la Parrocchia di San Lorenzo e il patrocinio del comune di Mongrando, organizza l’undicesima edizione di "Mongrando in Alto".

L’evento, approvato FIDAL (Piemonte), non è solo una competizione, ma una giornata di aggregazione aperta a tutti. Il percorso di 5,6 km si snoderà attraverso i suggestivi borghi e le frazioni di San Lorenzo, San Michele, Ruta e Graziano, offrendo ai partecipanti panorami unici e un contatto diretto con la natura locale.



La manifestazione prevede diverse modalità di partecipazione per accogliere sportivi, famiglie e appassionati: corsa podistica non competitiva: per chi vuole mettersi alla prova sul cronometro; passeggiata ludico-motoria: ideale per chi preferisce godersi il panorama con calma; nordic Walking: per gli amanti della camminata nordica con i bastoncini.



Questa edizione riveste un significato profondo per la comunità: la corsa è infatti ufficialmente dedicata a Luisella e Fabrizio, un omaggio che aggiunge un valore emozionale e umano a ogni passo compiuto lungo il tracciato.



Il ritrovo è fissato presso la Parrocchia di San Lorenzo a Mongrando: alle 14 ritrovo e ultime iscrizioni. Alle15 si terrà la partenza della Passeggiata e del Nordic Walking mentre alle 15.30 la partenza della Corsa non competitiva. La quota di partecipazione è di 6 euro. Per informazioni e pre-iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale www.lavettarunning.com o contattare i responsabili organizzativi: 334.8993788 o 331.5703532.