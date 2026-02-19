Pallacanestro Biella, nominato il nuovo consiglio di amministrazione

L’assemblea dei soci di Pallacanestro Biella S.S.D. a R.L. ha nominato ieri sera il nuovo consiglio di amministrazione, a seguito del completamento del percorso di ristrutturazione societaria. Il CdA sarà composto dal presidente Pier Giorgio Castelli e dai consiglieri Massimiliano Broglia Pilun, Federico Danna, Damiano Olla, Walter Santarossa, Luigi Civra Dano e Luca Murta.

“L’assemblea ha affidato al nuovo organo amministrativo il compito di accompagnare la società in una fase di consolidamento e di sviluppo, nel rispetto della sostenibilità e della continuità raggiunta – si legge nella nota stampa - Nei prossimi giorni il consiglio si insedierà formalmente e procederà alla definizione delle deleghe operative. Le linee di lavoro individuate dall’assemblea saranno oggetto di un confronto pubblico nelle prossime settimane, con l’obiettivo di illustrare il percorso che la società intende intraprendere e di aprire un dialogo costruttivo con l’ambiente sportivo e con gli organi di informazione”.

“Il momento richiede equilibrio e senso di responsabilità – ha dichiarato il presidente Castelli – Condivideremo prossimamente il percorso che abbiamo in mente, ascoltando con attenzione chi vorrà contribuire con osservazioni e proposte". Pallacanestro Biella avvia così una nuova fase, con l’intenzione di costruire passo dopo passo un progetto coerente e sostenibile.