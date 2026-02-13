Vigili del Fuoco, nuovi mezzi elettrici per il comando provinciale di Biella

La transizione ecologica passa anche dai centri dei Vigili del Fuoco. A Biella il cambiamento è già realtà da molte settimane: il parco mezzi del comando provinciale si sta progressivamente rinnovando con veicoli completamente elettrici, destinati a sostituire gradualmente quelli tradizionali. L’operazione rientra in un più ampio progetto finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso le risorse del PNRR.

Negli ultimi mesi a Biella sono arrivati 20 nuovi mezzi elettrici e un ulteriore veicolo è atteso entro la fine dell’anno. Un rinnovamento significativo che comprende 9 Fiat Doblò – di cui 4 in versione Cargo a due posti – 6 Jeep Avenger, 4 Peugeot 2008, 1 Ford Tourneo a nove posti e 1 Ford Mustang.

Parallelamente si sta operando anche sull’infrastruttura necessaria a sostenere il cambiamento “green”. È in atto da qualche giorno, infatti, la posa di nuove colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici così da diventare parte integrante delle sedi operative. Infine, ai distaccamenti di Cossato e Ponzone saranno inviati 2 veicoli ciascuno dei 21 a disposizione.