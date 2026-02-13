 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 13 febbraio 2026, 08:00

A Casapinta tutti in fila per la Fagiolata Benefica degli Alpini

A Casapinta tutti in fila per la Fagiolata Benefica degli Alpini (foto di repertorio)

Tutto pronto a Casapinta per la Fagiolata Benefica degli Alpini. Si svolgerà domani, 14 febbraio, nel parcheggio tra via Roma e via Bassetti, a partire dalle 11.30 con la distribuzione del delizioso piatto. Nell'attesa i presenti potranno assaggiare anche gli aperarrosticini.

g. c.

