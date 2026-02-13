A Casapinta tutti in fila per la Fagiolata Benefica degli Alpini

Tutto pronto a Casapinta per la Fagiolata Benefica degli Alpini. Si svolgerà domani, 14 febbraio, nel parcheggio tra via Roma e via Bassetti, a partire dalle 11.30 con la distribuzione del delizioso piatto. Nell'attesa i presenti potranno assaggiare anche gli aperarrosticini.
