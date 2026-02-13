Conto alla rovescia a Pray per il Carnival Party

A Pray è iniziato il conto alla rovescia per il Carnival Party, di scena dalle 22 di oggi, 13 febbraio, al salone polivalente di via Sella. Sarà una serata all'insegna della musica e del divertimento con maschere e coriandoli.
