Scontro tra auto a Strona, due uomini in ospedale

Due uomini di 38 e 25 anni sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dopo esser rimasti coinvolti in un sinistro stradale. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 di ieri, 12 febbraio, nel comune di Strona. A scontrarsi due auto per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuto, oltre ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi, anche il personale sanitario del 118 per l'assistenza e le prime cure ai conducenti.
giovedì 12 febbraio
mercoledì 11 febbraio
