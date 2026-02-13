 / Valli Mosso e Sessera

Valdilana, a Mosso si distribuisce la Fagiolata della Pro Loco

Valdilana, a Mosso si distribuisce la Fagiolata della Pro Loco (foto di repertorio)

A Valdilana un nuovo appuntamento da non perdere per gustare tutti insieme un grande classico della tradizione. Dalle 11 di domenica 15 febbraio, in piazza Italia di Mosso, verrà distribuita la fagiolata (solo da asporto) della Pro Loco. A richiesta è possibile la consegna a domicilio (in contenitori propri). 

g. c.

