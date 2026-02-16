Prime gare per Ginnastica Biella

Primo appuntamento per Ginnastica Biella con le gare Gold della Federazione a Torino domenica 15 febbraio. Irina Sitnikova, responsabile tecnica e accompagnatrice in pedana, ha portato in gara Carlotta Poli e Viola Piva in due differenti categorie.

La piccola Carlotta, classe 2017, tra le Allieve 1, ha sfiorato il podio per pochi decimi di punto piazzandosi quarta, con una gara serena senza errori. Per Viola, invece, un buon esordio nel campionato individuale Gold Allieve dove ha ottenuto il quinto posto in classifica, nonostante qualche errore sulla Trave.

Viola, in soli due anni, ha fatto notevoli progressi tecnici, e la sua partecipazione a questo campionato è una scommessa sulle sue possibilità. Questa prestazione quindi è un ottimo risultato. In vista del suo prossimo appuntamento previsto per aprile, il suo margine di miglioramento è ancora molto elevato. La società si congratula con le atlete, la tecnica e i genitori che hanno sostenuto con calore Carlotta e Viola!